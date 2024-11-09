شكرا لقرائتكم خبر عن هنا إسماعيل وناردين جرس تخوضان منافسات نصف نهائي لندن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تخوض المصريتان، هنا إسماعيل وناردين جرس، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة لندن المفتوحة للاسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وتلتقي هنا إسماعيل مع الإنجليزية ميلي توملينسون، فيما تواجه ناردين جرس الإنجليزية كيارا مارشال.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.