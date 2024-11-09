شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على "سمّانة" محمد عبد المنعم بعد إصابته بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، على الاطمئنان على محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي بعد إصابته الأخيرة التي تسببت فى خروجه من مباراة فريقه أمس الأول، الخميس، أمام تفينتي أنشخيده الهولندي على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بـ بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024-2025 والتي إنتهت بالتعادل 2-2.

وتواصل الجهاز الفني للمنتخب مع عبد المنعم لمعرفة حجم إصابته وموقفه من معسكر منتخب مصر الذي سينطلق خلال الساعات المقبلة ، وأكدت الفحوصات الأولية إصابة عبد المنعم في عضلة السمانة.

ويعيش محمد عبد المنعم أفضل فتراته حاليًا، بعدما أصبح أحد أهم أوراق فرانك هايس مدرب نيس، إذ شارك مدافع منتخب مصر في 7 مباريات حتى الآن بمختلف المسابقات، من بينهم 6 لقاءات أساسيًا ، وأنتقل عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي فى الميركاتو الصيفي الماضي، وواجه النجم المصري بداية غير جيدة مع الفريق الفرنسي، قبل أن يفرض نفسه على التشكيل الأساسي.