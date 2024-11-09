شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن الفوز الثانى فى الدوري أمام الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الجونة، في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد.

وفاز المصري فاز في الجولة الأولى بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، كما فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

ويراهن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، على أن البداية دائمًا تكون صعبة، خاصة في ظل قلة المعلومات المتاحة عن الفريق المنافس باستثناء المباريات الودية التي خاضها استعدادًا للموسم، مشيدا اللاعبين، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، موضحا أن الدوري مليء بالتحديات، وهناك مباريات صعبة تنتظر فريقه، لكن لديه ثقة في قدرة الفريق على وتقديم أداء جيد.

وعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة على ماهر، على مراجعة المباراة السابقة لفريق الجونة بالدوري، والتي جمعته بفريق زد، من أجل مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، لمطاردة القمة مع الفرق التي أنهت الجولة الثانية بالعلامة الكاملة.