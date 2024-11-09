شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستدرج فاركو على ستاد السلام فى لقاء البحث عن أول فوز والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق فاركو لقاء اليوم، بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبنفس المعنويات السيئة يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، في مباراة صاحبها الكثير من الجدل التحكيمي وأسفرت في النهاية عن تغيير لجنة الحكام.

ويرى سامى الشيشينى مدير الكرة بنادى البنك الأهلى، أن قرعة الدورى ظلمت فريقه بعدما وضعته فى مواجهة رباعى السوبر المحلى فى أول 5 مباريات له هذا الموسم، حيث يلاعب مع الزمالك ثم فاركو ثم بيراميدز والأهلى وسيراميكا، فمباريات صعبة جدا".

ويأمل فريق فاركو تحت قيادة أحمد خطاب فى تقديم مستوى مميز، بعد الموسم الماضى الذى عانى فيه الفريق من خطر الهبوط حتى الجولات الأخيرة، وخاض الفريق عدد من المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين وخاصة الصفقات الجديدة، وضم فريق فاركو 6 صفقات جديدة وشملت كلاً من: "زهير المترجى، بينجامين تولا، مروان مجدى، محمد سيد، أحمد شعبان، محمود فرحات".