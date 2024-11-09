شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومحمد حمدي يدعمان الزمالك بعد التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات ثنائى الفريق أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي بعد فترة التوقف الولي والتي يستعد فيها منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا، خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى،وذلك بعد ضمان الفراعنة مقعدهم في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز بالعلامة الكاملة في خلال المباريات الأربعة الماضية.

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ويعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، وسيكونان جاهزان للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد فترة التوقف الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك رسمياً بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وأنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي.