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منتخب اليد يواجه اليابان وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 09 نوفمبر 2024 04:00 ص

يواجه منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور نظيره اليابانى فى ودية ثانية  اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر  فى الرابعة عصرا ، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 .

وحقق منتخب يد الفراعنة الفوز فى الودية الأولى أول أمس بنتيجة 33-23 على نفس الصالة .

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور  المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم .

وضمت القائمة كلا من . محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى  و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق و أحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا و بلال ابراهيم .

أسفرت  قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة  بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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