شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه اليابان وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور نظيره اليابانى فى ودية ثانية اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الرابعة عصرا ، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 .

وحقق منتخب يد الفراعنة الفوز فى الودية الأولى أول أمس بنتيجة 33-23 على نفس الصالة .

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم .

وضمت القائمة كلا من . محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق و أحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا و بلال ابراهيم .

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين .