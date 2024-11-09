شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يخسر لقبين أفريقين أمام النجم والترجى والعرجون يظهر والان مع تفاصيل الخبر

وفى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2007 خسر الاهلى لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نظيره النجم الساحلى فى اللقاء الذى شهد فضيحة تحكيمية مدوية بعدما تغاضى المغربى عبد الرحيم العرجون حكم اللقاء عن احتساب ركلتى جزاء للمارد الأحمر لصالح الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمد أبو تريكة وتوج بطل تونس باللقب الأفريقى بالفوز 3-1 .

تقدم النجم الساحلى بهدف عفوان الغربى، لكن عماد النحاس عدل النتيجة فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعرض عماد النحاس للطرد، ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأحمر، ويسجل النجم ثنائية فى الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطى وموسى نارى.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:عصام الحضري،عماد النحاس،شادي محمد،أحمد السيد،اسلام الشاطر،”حسن مصطفي”،جيلبرتو”أحمد شديد قناوي”،حسام عاشور،أنيس بوجبلبان،”احمد صديق”،محمد أبوتريكة،عماد متعب،فلافيو.

وتغاضى حكم موقعة الذهاب فى سوسة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح محمد بركات، نجم الأهلى وقتها، بل وسارع بإشهار البطاقة الصفراء للزئبقى بداعى التمثيل.

وفى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2018 خسر الاهلي بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي فى المباراة النهائية بعدما سقط أمام الترجى التونسى وخسر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف لهدف، وبذلك توج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه فيما قدم الأهلي عرضاً باهتاً ليخسر اللقب للمرة الثانية بعدما سبق وخسر اللقب موسم 2017 أمام الوداد المغربى.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.