شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية "قطة" تقود بيراميدز للفوز على إنبى بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيرة إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدفي بيراميدز أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 3 ، 34 بينما قلص الفارق لفريق إنبى على فوزى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز لأربع نقاط عقب الفوز على إنبى والتعادل أمام بتروجيت فى الجولة الأولى، بينما يتوقف رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة فقط عقب التعادل أمام مودرن سبورت الجولة الماضية.

وشهدت أحداث اللقاء سيطرة تامة من قبل لاعبو بيراميدز على مجريات الشوط الأول والتي على أثرها نجحوا في التقدم بالنتيجة بينما حاول للاعبو فريق إنبى من تسجيل هدف التعادل أثناء الشوط الثانى ولكن لم ينجحوا في الامر.

ومن أبرز لقطات المباراة عندما توقف اللعب في الدقيقة 7 من عمر المباراة عقب حديث حكم اللقاء عبد العزيز السيد مع زملائه في تقنية الفار لحسم موقف الحارس أحمد الشناوى من لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء أم لا وإلغاء الحالة كاملة بداعى التسلل.

وخاض فريق إنبى بقيادة سيد ياسين المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل ، على فوزى.

خط الوسط .. مصطفى دويدار ، محمد ناصر ، أحمد العجوز ، فتحى السيد.

الهجوم .. مصطفى شكشك ، يوسف لبيب.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي