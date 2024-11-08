شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسموحة في دورى NILE اليوم والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الزمالك على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.

بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 6 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، فيما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.