شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إنبى 2-1فى الشوط الأول بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً على إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وسجل هدفي بيراميدز أحمد عاطف "قطة" في الدقائة 3 ، 34 بينما قلص الفارق لفريق إنبى على فوزى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.



قطة لاعب بيراميدز

وكان توقف اللعب في الدقيقة 7 من عمر المباراة عقب حديث حكم اللقاء عبد العزيز السيد مع زملائه في تقنية الفار لحسم موقف الحارس أحمد الشناوى من لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء أم لا وإلغاء الحالة كاملة بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 45 أحتسب عبد العزيز السيد ركلة جزاء لفريق إنبى عقب لمس محمود مرعى مدافع فريق بيراميدز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وخاض فريق إنبى بقيادة سيد ياسين المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل ، على فوزى.

خط الوسط .. مصطفى دويدار ، محمد ناصر ، أحمد العجوز ، فتحى السيد.

الهجوم .. مصطفى شكشك ، يوسف لبيب.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي