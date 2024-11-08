شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إنبى 2-0 عقب مرور 35 دقيقة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق بيراميدز على نظيره إنبى بهدفين دون رد عقب مرور 35 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت حاليا ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

سجل هدف فريق بيراميدز الأول أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة مصطفى فتحى ليسديدها برأسة داخل شباك مرمى فريق إنبى، أضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 33.

وكان توقف اللعب في الدقيقة 7 من عمر المباراة عقب حديث حكم اللقاء عبد العزيز السيد مع زملائه في تقنية الفار لحسم موقف الحارس أحمد الشناوى من لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء أم لا وإلغاء الحالة كاملة بداعى التسلل.



قطة لاعب بيراميدز بحتفل بهدفيه فى شباك إنبى

وخاض فريق إنبى بقيادة سيد ياسين المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل ، على فوزى.

خط الوسط .. مصطفى دويدار ، محمد ناصر ، أحمد العجوز ، فتحى السيد.

الهجوم .. مصطفى شكشك ، يوسف لبيب.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي