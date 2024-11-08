شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 3 أيام بعد الفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على سموحة اليوم الجمعة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة .

وفاز فريق الزمالك على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.