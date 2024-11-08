شكرا لقرائتكم خبر عن سيف شاهين: ألعاب القوى فى أمان مع حاتم فودة والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق أن تولى حاتم فودة رئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى أقيمت منذ قليل يعد طفرة للعبة

وقال شاهين أن حاتم فودة قادر على تطوير ألعاب القوى وإحداث طفرة بها، قائلا:" ألعاب القوى فى أمان مع فودة وانتظروا الكثير من

الإنجازات "

وفاز حاتم فودة برئاسة العاب القوى بعد الحصول على 55 صوتا من أصل 69 ، بينما حصل وليد عطا على 10 أصوات و خالد عبدالسلام 4 أصوات.

أعلنت اللحنة المشرفة على انتخابات العاب القوى نتيجة انتخابات الجمعية العمومية، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.

ووفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات فان المجلس الجديد يتكون من حاتم فودة رئيسا، وفى العضوية كلا من..

أحمد حمزة ، مجدى عبدالبديع، محمد أبو فندى ، أمين شعبان، فتحى محمد محمود، راشد احمد، مجدى عبد المحسن ، محمد بدرى.