شكرا لقرائتكم خبر عن شكشك ولبيب يقودان هجوم إنبى أمام بيراميدز بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبى التشكيل الاساسى الذى يخوض مواجهة بيراميدز بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء تشكيل فريق إنبى كالتالى :

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل ، على فوزى.

خط الوسط .. مصطفى دويدار ، محمد ناصر ، أحمد العجوز ، فتحى السيد.

الهجوم .. مصطفى شكشك ، يوسف لبيب.

وكان تعادل إنبى سلبيا أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما اكتفى بيراميدز مع بتروجت في الجولة الأولى أيضا.