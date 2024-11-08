شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّم 17 مليون جنيه من "كاف".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تسلّم النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين مبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يمثل الدُفعة الإولى من مكافآة التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويتبقى للنادي مبلغ مُماثل سيتم صرفه للنادي بعد عدة أشهر.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب جورماهيا الكبني بالفوز عليه بسداسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ32 للبطولة القارية التي يحمل المارد الأحمر لقبها أخر نسختين.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثالثة ، بجانب كلاً من: شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في دور المجموعات بالقاهرة أمام استاد ابيدجان الايفواري (٢٦-٢٧) نوفمبر الجاري ، فيما يلتقي الأهلي في الجولة الثانية بجنوب أفريقيا مع اورلاندو بايرتس (٦-٧) ديسمبر المقبل.

وتقام الجولة الثالثة (١٣-١٤) ديسمبر حيث يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في القاهرة؛ ثم يلتقي الفريقان مجددا في منافسات الجولة الرابعة (٣-٤) يناير ٢٠٢٥ في الجزائر .

يخوض الأهلي مباراة الجولة الخامسة أمام استاد ابيدجان (١٠-١١) يناير ٢٠٢٥ في كوت ديفوار ، فيما يخوض الأهلي جولته الأخيرة من دور المجموعات أمام اورلاندو بايرتس في القاهرة (١٧-١٨) يناير ٢٠٢٥