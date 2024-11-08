شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 2 - 0 فى ثانى جولات الدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.

بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 6 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، فيما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

شهدت أول ربع ساعة من المباراة ضغط مكثف من سموحة، وحاول لاعبيه الوصول إلى المرمى ولكن دون فاعلية.

وفى الربع ساعة الثانية استعاد الزمالك توازنه وبدأ فى محاولات الهجوم المنظم على مرمى سموحة، فى الوقت الذى حاول فيه أبناء أحمد سامى إدراك التعادل، وسدد صامويل أمادي كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة ورفضت أن تسكن شباك محمد عواد.

مع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بأحمد فتوح بدلاً من محمود بنتايج، وتعرض نبيل دونجا لإصابة خرج علي اثرها من الملعب لتلقى العلاج ثم عاد فى الدقيقة 58.

فى الدقيقة 65 سقط مصطفى شلبى داخل منطقة جزاء سموحة، وطالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء، وانتظر حتى تمت مراجعة الحالة من قبل تقنية الفار ثم أشار باستكمال اللعب، وفى الدقيقة 70 خرج محمود شيكابالا وحل كونراد ميشالاك بدلاً منه.

فى الدقيقة 84 دخل زياد كمال بدلاً من دونجا، وحسام أشرف بدلاً من ناصر منسى، وسدد عبد الله السعيد كرة ثابتة من أمام منطقة جزاء سموحة كاد أن يكون الهدف الثالث لفريقه.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.