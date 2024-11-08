شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مودرن سبورت وبتروجيت 1-1 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقى مودرن سبورت وبتروجيت إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الأهداف على زعزع لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 48 بينما سجل هدف التعادل لفريق بتروجيت الفلسطيني بدر موسى في الدقيقة 57.

وبهذة النتيجة يحصد فريق مودرن سبورت النقطة الثانية عقب التعادل في مواجهتين أمام إنبى وبتروجيت وهذا الامر يسير أيضا على الفريق البترولى عقب التعادل فى الجولة الاولى أمام بيراميدز.

شهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف و إيبا بينما هجمات فريق بتروجيت عن طريق جبريل شيكودي وبدر موسى الذى أهدر أخطر كورة في اللقاء عقب الانفراد بالحارس محمود جنس وتسديد الكرة ولكن العارضه تتصدى لها.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

بينما جاء تشكيل بتروجيت تحت قيادة المدرب سيد عيد كالتالي:

حراسة المرمى .. عمر صلاح .

خط الدفاع .. أحمد بحبح ، محمود شديد ، هادي رياض، توفيق محمد.

خط الوسط .. حامد حمدان ، أحمد رضا، رشاد المتولي ، بدر يوسف.

الهجوم .. جبريل شيكودي ، محمد دودو.

وإدار المباراة تحكيميا .. محمود وفا حكم ساحة، ومصطفى عطية حكم مساعد أول، وعدي عيد حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمد معروف حكم تقنية فيديو، ومحمد الشناوي حكم مساعد تقنية فيديو.