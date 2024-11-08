شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يسجل الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة بالدقيقة 85 والان مع تفاصيل الخبر

سجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه في شباك سموحة بالدقيقة 85 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم أبناء ميت عقبة بهدفين دون رد.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.