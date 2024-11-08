شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة 1 - 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة سموحة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومازال الفارس الأبيض متقدمًا بهدف دون رد، سجله ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول مرواغة منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك.

شهدت أول ربع ساعة من المباراة ضغط مكثف من سموحة، وحاول لاعبوه الوصول إلى المرمى ولكن دون فاعلية.

وفى الربع ساعة الثانية استعاد الزمالك توازنه وبدأ فى محاولات الهجوم المنظم على مرمى سموحة، فى الوقت الذى حاول فيه أبناء أحمد سامى إدراك التعادل، وسدد صامويل أمادي كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة ورفضت أن تسكن شباك محمد عواد.

مع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بأحمد فتوح بدلاً من محمود بنتايج، وتعرض نبيل دونجا لإصابة خرج علي اثرها من الملعب لتلقى العلاج ثم عاد فى الدقيقة 58.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.