شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدفع بـ أحمد فتوح فى مباراة الزمالك وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

دفع البرتغلي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بأحمد فتوح بدلاً من المغربي محمود بنتايك مع انطلاقة الشوط الثاني من عمر مباراة الزمالك وسموحة، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.