شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري nile.

جاءت قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم،كمال السيد، عبدالله جمال

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى،محمد خطارى، عبد الكريم مصطفى

الوسط: هشام محمد، عبد الله السعيد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، مروان حمدى، على الملواني، محمد زيدان، عبد الله محمد، إريك تراوري، إبراهيم عبد العال

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى.