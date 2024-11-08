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شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور -لبنى عبد اللهالجمعة، 08 نوفمبر 2024 06:05 م
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري nile.
جاءت قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم،كمال السيد، عبدالله جمال
الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى،محمد خطارى، عبد الكريم مصطفى
الوسط: هشام محمد، عبد الله السعيد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، مروان حمدى، على الملواني، محمد زيدان، عبد الله محمد، إريك تراوري، إبراهيم عبد العال
الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى.
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