شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين مودرن سبورت وبتروجيت في دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت وبتروجيت في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

شهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف و إيبا بينما هجمات فريق بتروجيت عن طريق جبريل شيكودي ومحمد دودو.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

بينما جاء تشكيل بتروجيت تحت قيادة المدرب سيد عيد كالتالي:

حراسة المرمى .. عمر صلاح .

خط الدفاع .. أحمد بحبح ، محمود شديد ، هادي رياض، توفيق محمد.

خط الوسط .. حامد حمدان ، أحمد رضا، رشاد المتولي ، بدر يوسف.

الهجوم .. جبريل شيكودي ، محمد دودو.

ويدير المباراة تحكيميا .. محمود وفا حكم ساحة، ومصطفى عطية حكم مساعد أول، وعدي عيد حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمد معروف حكم تقنية فيديو، ومحمد الشناوي حكم مساعد تقنية فيديو.