شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على سموحة بهدف ناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة والزمالك ، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، سجله ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة بعد استغلال حطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الاخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك.

شهدت أول ربع ساعة من المباراة ضغط مكثف من سموحة، وحاول لاعبيه الوصول إلى المرمى ولكن دون فاعلية.

وفى الربع ساعة الثانية استعاد الزمالك توازنه وبدأ فى محاولات الهجوم المنظم على مرمى سموحة، فى الوقت الذى حاول فيه أبناء أحمد سامى إدراك التعادل، وسدد صامويل أمادي كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة ورفضت أن تسكن شباك محمد عواد.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎وعلى الدكة، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

فى المقابل بدأ سموحة اللقاء بتشكيل يضم حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.