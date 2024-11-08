شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فودة: أعد الجمعية العمومية بنجاح ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حاتم فودة الرئيس الجديد لاتحاد العاب القوى أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بألعاب القوى والعمل على نجاحها.

وقال فودة فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" سوف أجرى وأجرى بألعاب القوى ومن يستطيع أن يحصلنى يحصلنى ، مضيفا:" اعد الجمعية العمومية أنى هنجح العاب القوى "

وفاز حاتم فودة برئاسة العاب القوى بعد الحصول على 55 صوتا من أصل 69 ، بينما حصل وليد عطا على 10 أصوات و خالد عبدالسلام 4 أصوات.

أعلنت اللحنة المشرفة على انتخابات العاب القوى نتيجة انتخابات الجمعية العمومية، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.

ووفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات فان المجلس الجديد يتكون من حاتم فودة رئيسا، وفى العضوية كلا من..

أحمد حمزة ، مجدى عبدالبديع، محمد أبو فندى ، أمين شعبان، فتحى محمد محمود، راشد احمد، مجدى عبد المحسن ، محمد بدرى.