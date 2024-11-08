شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. سموحة يضغط والزمالك يتقدم بهدف منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة سموحة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومازالت النتيجة تشير إلى تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

شهدت أول ربع ساعة من المباراة ضغط مكثف من سموحة، واستغل ناصر منسى خطأ الهاني سليمان حارس الفريق السكندرى ليسجل هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر، خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر، خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.