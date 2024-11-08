شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة العاب القوى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللحنة المشرفة على انتخابات العاب القوى نتيجة انتخابات الجمعية العمومية، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.

ووفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات فان المجلس الجديد يتكون من حاتم فودة رئيسا، وفى العضوية كلا من..

أحمد حمزة ، مجدى عبدالبديع، محمد أبو فندى ، أمين شعبان، فتحى محمد محمود، راشد احمد، مجدى عبد المحسن ، محمد بدرى.

وتتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات من المستشار محمد الأسيوطي، دكتور احمد مختار، دكتور محمد سالم، أحمد عبدالعليم، احمد عادل، محمد ربيع.