شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بتروجت لمواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق الكرة بنادي بتروجت عن تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثانية للدوري الممتاز، المقررة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة .

في حراسة المرمى :عمر صلاح

خط الدفاع : محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا ورشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى وشيكودي جبريل ومحمد دودو

وعلى دكة البدلاء:

محمد خليفة لحراسة المرمى وعبدالله محمود وعبد العزيز سيد ومحمد علي عكاشة وإسلام هشام وخالد أبو زيادة ومصطفى الجمل وزياد فرج وشيمزي كليتشي

وكان طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت قد أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت فى تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، ابراهيم اجاسا، محمد مسعد