شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فودة رئيسا لاتحاد ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات العاب القوى عن فوز حاتم فودة بمنصب الرئاسة فى انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى والتى أقيمت بمبنى الانحادات الرياضية باستاد القاهرة

واكتمل النصاب بحضور 69 هيئة من اصل 69 لها حق الحضور والتصويت.



وتنافس علي رئاسة اتحاد العاب القوي كل من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا ، وذلك قبل إعلان النتيجة.

بينما يتنافس على عضوية الاتحاد 20 مرشحا، يتم اختيار 8 منهم وفقا للائحة الاتحاد، حيث يتنافس على العضوية كل من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة، طارق رضوان، حسن مفيد، أحمد الوردانى، هشام زيدان، إيهاب فوزى، عبير رفاعى، زين العابدين على ، هالة عبد الرحيم.



حاتم فوده