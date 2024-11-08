شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت فى تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، ابراهيم اجاسا، محمد مسعد

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق بتروجت على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.