شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى والتى تقام الان بمبنى الانحادات الرياضية باستاد القاهرة ، واكتمل النصاب بحضور 50% +1 بعدد 68 هيئة من أصل 69 صوت وهيئة لهم حق الحضور والتصويت.

يتنافس على الرئاسة كل من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا

بينما يتنافس على عضوية اتحاد العاب القوي 20 مرشحا، يتم اختيار 8 منهم وفقا للائحة الاتحاد، حيث يتنافس على العضوية كل من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة، طارق رضوان، حسن مفيد، أحمد الوردانى، هشام زيدان، إيهاب فوزى، عبير رفاعى، زين العابدين على ، هالة عبد الرحيم



الجمعية العمومية ل العاب القوي



جمعية عمومية في اتحاد العاب القوي



عمومية اتحاد العاب القوي