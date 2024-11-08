شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم،الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا،الوسط: أبوبكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر،الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي،حيث يراهن المدرب على تألق محمود صابر وحسام حسن في الخط الأمامي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.10 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 6.05 مليون يورو، ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، فيما يعد حسام حسن وعبد الكبير الواددي لاعبا سموحة الأغلى فى الفريق السكندري برصيد 600 ألف يورو.