شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبوف» يعلن تشكيل سيدات الاهلى لمباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام ظهر اليوم الجمعة، على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ونور إدريس وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وجنى محمود وكاميليا الديب وهاجر ماجد وشارتي روبن.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب الأهلى فرع القاهرة الجديدة، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في المباريات الخمس الماضية بداية من الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف واحد ثم الفوز بهدف نظيف على فريقي وادي دجلة ومودرن سبورت في ثاني وثالث جولات البطولة قبل الانتصار برباعية دون رد على فريق المعادي واليخت حتى تمكن في الجولة الأخيرة من تحقيق فوز عريض على اتحاد بسيون بثمانية أهداف نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.