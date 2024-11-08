شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة سموحة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 42 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 25 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 9 هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 67 هدفاً وتلقت شباكه 38، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الافريقى.

وشدد جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى سموحة،مطالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات وضرورة استغلال الفرص،لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري،ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً،معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.