شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة شعار سيدات الأهلى قبل مواجهة الاتحاد بدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب الأهلى فرع القاهرة الجديدة، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في المباريات الخمس الماضية بداية من الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف واحد ثم الفوز بهدف نظيف على فريقي وادي دجلة ومودرن سبورت في ثاني وثالث جولات البطولة قبل الانتصار برباعية دون رد على فريق المعادي واليخت حتى تمكن في الجولة الأخيرة من تحقيق فوز عريض على اتحاد بسيون بثمانية أهداف نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.