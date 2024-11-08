شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك رسمياً بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وأنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي.

ويلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".