شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى مجدى على ردار أندية الدورى الممتاز بعد التألق مع الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل صبحى مجدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الترسانة، على ردار بعض أندية الدورى الممتاز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة فى ظل تألق اللاعب مع فريقه فى دورى المحترفين.

ويلعب صبحى مجدي فى مركز الجناح الأيمن، وهو شقيق عبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز الحالى، ولفت صبحى أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز، جاء فى مقدمتهم فريق غزل المحلة، وفاركو.

ويبلغ صبحى مجدي من العمر 20 عامًا، ويلعب لفريق الترسانة منذ 5 سنوات، وظهر اللاعب بشكل مميز مع فريقه ليلفت أنظار الدورى الممتاز.

هذا وحقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى المحترفين.

جاء هدف الترسانة الأول عن طريق محمد ناجح فى الدقيقة 24، وأضاف كريم خميس الهدف الثانى للشواكيش فى الدقيقة 51 بقذيفة لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الثاني فى ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى فريق راية عند نقطتين فى المركز الثامن عشر.