شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وسموحة في الدوري قبل لقاء الليلة ؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم،الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

وحقق الزمالك فوزاً على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاولى للمسابقة فيما فاز سموحة على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك،سيف الجزيري ومصطفى شلبي.

وشدد جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى سموحة،مطالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات وضرورة استغلال الفرص،لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري،ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً،معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتأتى أرقام مواجهات الزمالك وسموحة فى الدورى كالتالى: