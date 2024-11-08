شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد مديراً فنياً لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة الكرة بنادي طنطا علي تعيين خالد عيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم وذلك خلفاً للمدير الفني محمد حليم ليقود الفريق في دوري المحترفين.

وتواصل لجنة الكرة جلساتها وذلك لإعتماد باقي أفراد الجهاز الفني.



ومن المنتظر أن يقود خالد عبد الفريق خلال مباراة الفريق القادمة أمام كهرباء الإسماعيليه الإثنين المقبل علي ملعب طنطا في الجولة السادسة.

تقدم محمد حليم المدير الفني لطنطا باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة على ملعبه أمام أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ في الجولة الرابعة من دورى المحترفين وبعدها خسر أيضا الفريق من السكة الحديد في الجولة الأخيرة.

ولم يحصل طنطا سوى على نقطة وحيدة جمعها من التعادل فى الجولة الثالثة أمام لافيينا بهدف لمثله، بينما خسر 3 لقاءات وهو ما أدى لوجود حالة من عدم الرضا داخل أرجاء النادى .