شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي في ذكرى ميلاد الراحل العامري فاروق:.سيظل إخلاصك في قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

أحيا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ، ذكرى ميلاد الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ففي الثامن من نوفمبر 1970 جاء العامري فاروق إلى الدنيا قبل أن يرحل عنها يوم 26 يناير الماضي بعد إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة بالمستشفى عدة أسابيع.

وكتب خالد مرتجي عبر صفحته على فيس بوك :"الصوره دي من ٣ سنين يوم عيد ميلادك يا عامري أثناء جوله انتخابيه في النادي الاهلي بمدينة نصر ..ستظل سيرتك العطرة وجدعنتك وإخلاصك دائماً في قلوبنا .... رحم الله العامري فاروق .

وأرفق أمين صندوق الأهلي ، صورة له مع الراحل العامري فاروق .