شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق سموحة مباراته اليوم أمام الزمالك، بالجولة الثانية من بطولة الدورى، بقيادة مديره الفني أحمد سامي منتشياً بالانتصار الذى حققه على حساب حرس الحدود في الجولة الأولي.

ويواجه أحمد سامي فريق الزمالك للمرة الـ13 في مسيرته، ورغم المباريات المثيرة والأفضلية التكتيكية في بعض اللقاءات إلا أن النتائج أمام الفارس الأبيض ليست الأفضل، بعدما خسر في تسع مباريات، وتعادل في واحدة وفاز في مباراتين، سجل الزمالك خلالهم 21 هدف وكان لأولاد سامي 11 هدف

ويقدم سامي دائمًا مباريات رائعة أمام الزمالك ، كان أكثرها إثارة التعادل موسم 2020 في مباراة ماراثونية تقدم فيها الزمالك مرتين قبل أن يخطف سموحة التعادل في الوقت القاتل، وكان الانتصار الوحيد لسموحة أيضًا في 2022 بثنائية نظيفة سجلها أوجولا وعبدالكبير الوادي.

واعتاد الزمالك التفوق على كتيبة سامي بفارق الهدفين لكن بصعوبة بالغة، فإما تأتي الأهداف ويحسم اللقاء باكرًا من الشوط الأول أو أن الزمالك يظل يبحث عن الفوز حتى يقتنصه في اللحظات الأخيرة، حتى أتت مواجهة الدور الأول في الموسم الماضى بين الفريقين ليفوز الزمالك بنتيجة 5-1.

تعد نتيجة الدور الأول هي الهزيمة الأبرز في تاريخ أحمد سامي أمام الزمالك بفارق أربعة أهداف وبعدما استقبل خمسة أهداف ثلاث في الشوط الأول مع ركلة جزاء مهدرة، قبل أن يظن سامي أنه قادر على العودة في الشوط الثاني بهدف تقليص الفارق من فادي فريد، لكن عاد الزمالك وسجل هدفين ليؤكد أفضليته التاريخية أمام مدرب كبير مثل أحمد سامي.

ويريد سامي تحسين هذا السجل بتحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم بعدما حقق الفوز على الزمالك فى أخر لقاء جمع الفريقين فى 5 مايو 2024 بهدف دون رد.