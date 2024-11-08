شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثلاثى وسط سموحة فى موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على عقد أكثر من محاضرة للاعبى الفريق قبل مواجهة سموحة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

تقام مباراة الزمالك أمام سموحة باستاد برج العرب فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وتتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

جوميز ركز خلال حديثه مع اللاعبين فى محاضرات الفيديو على التحذير من أكثر من لاعب فى صفوف سموحة خلال مواجهة اليوم، لاسيما ثلاثي الوسط الذي يجيد التحرك بدون كرة وبناء هجمات سريعة لفريقهم وهم ثلاثي الوسط أبو بكر ليادي ودوكو دودو ومحمود صابر، خاصة أنهم يجيدون التصويب ما يهدد مرمى الزمالك باستمرار ولابد من وقوف هذه الهجمات.

كما طالب جوميز بضرورة الضغط المبكر لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد سامي، حتي لا يكون هناك تكتل دفاعي متوقع من لاعبي المنافس حال استمرار نتيجة التعادل.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك، ناصر منسى ومصطفى شلبي.

كما يفتقد الجهاز الفني مجموعة من العناصر لن تكون مؤثرة على الفريق بسبب عدم اعتماد جوميز عليهم في الفترة الماضية وهم، مهاب ياسر،محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش،محمد حمدي وأحمد حمدي.