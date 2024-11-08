شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه إنبى بحثا عن الانتصار الأول فى دورى نايل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إنبى بقيادة سيد ياسين نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتعادل إنبى سلبيا أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما اكتفى بيراميدز مع بتروجت في الجولة الأولى أيضا.

وعقد سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز، وشهدت العديد من الكواليس المهمة، وطالب ياسين لاعبي إنبي، بغلق صفحة مباراة مودرن سبورت، في الجولة الأولى من الدوري وانتهت بالتعادل السلبي، مشدداً عليهم أنهم قدموا ما عليهم، وكانوا على قدر المسئولية وخرجوا من اللقاء بنقطة مهمة من أنياب فريق قوي.

وشدد ياسين على لاعبي إنبي بضرروة الحذر أمام بيراميدز وعدم فتح الخطوط أمامه خاصة أنه يمتلك قوة هجومية لا يستهان بها مطالبهم باللعب على الهجمات المرتدة مع الحذر والتأمين الدفاعي.

ويجهز الكرواتى كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، رمضان صبحى جناح الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبى بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز وبتروجت بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد تعرض لها قبل اللقاء.

وكان بيراميدز حقق الفوز على ضيفه نادي سمنود بنتيجة 8 - 0 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت الماضى، على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي انبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.