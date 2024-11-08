شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتحدى مودرن سبورت فى مباراة مثيرة بالدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مودرن سبورت نظيره بتروجت العائد حديثا للدورى الممتاز، اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وكان فريق مودرن سبورت قد تعادل سلبيا مع إنبى فى المباراة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى جمعتهما على استاد السلام، بينما فرض بتروجت التعادل على بيراميدز في الجولة الافتتاحية.

اقترب الكاميرونى أرنولد إيبا، مهاجم فريق مودرن سبورت، من قيادة هجوم الفريق في مواجهة اليوم، ويأتي قرار طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عقب تألق اللاعب في التدريبات بشكل قوى ودعم هجوم الفريق في مواجهة بتروجت.

في المقابل يرى مسئولو بتروجت أن التعادل مع بيراميدز يمنحهم دفعة قوية لمواصلة الأداء المميز أمام مودرن سبورت وتحقيق نتيجة إيجابية، مع تمني الاستمرارية في الأداء والنتائج انسجام بين اللاعبين لأن 90% من التشكيل الأساسى كان معهم في دورى المحترفين.

وحرص سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، على عقد جلسة مع لاعبى بتروجت خلال استعدادات الفريق لمواجهة مودرن سبورت، وتحدث سيد عيد مع اللاعبين بعدم الاستماع والاهتمام بالسوشيال ميديا والتركيز على مواصلة تقديم الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق أمام بيراميدز، مؤكدا أن هدفنا هو أن نكون من الفرق التسعة التي ستتنافس على اللقب وإنهاء الموسم في مركز متقدم، ولكن بالاستعداد لكل مباراة على حدة.