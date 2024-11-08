شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض التسرّع في حسم مصير مدافع الأهلي قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، التسرّع في حسم مصير يوسف أيمن مدافع الفريق وقطع إعارته خلال يناير المقبل ، وتمسك المدرب السويسري ببقاء اللاعب لنهاية فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

ورغم ظهور اللاعب بمستوى سيئ في مباراة سيراميكا بالجولة الإولى للدوري التي أقيمت مساء السبت الماضي وإنتهت بفوز الأهلي 5-2 بشكل جعل كولر يستبدله بين شوطي المباراة، إلا أن المدير الفني رفض فكرة الإطاحة باللاعب خلال يناير المقبل.

وبرر كولر ذلك بأن يوسف أيمن يحتاج إلى فرص أخرى سيحصل عليها الفترة المقبل من أجل تحديد مستقبله مع الفريق خاصة وإذا نجح في إستغلالها سيستمر لنهاية الموسم وإذا واصل الظهور بشكل سيئ سيتم قطع إعارته في إنتقالات يناير، وإلتمس المدير الفني العذر للمدافع الذي إنتقل للأهلي الصيف الجاري قادماً من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة ، مؤكداً أن تعرض اللاعب لإرتجاج في الرأس خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري بشكل إنعكس سلبياً على أداء اللاعب أمام سيراميكا خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرتين فقط قبل مواجهة سيراميكا.

