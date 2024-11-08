شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على بديل زيزو أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، و يدخل الزمالك اللقاء متأثراً بغياب واحد من أهم عناصره الهجومية وهو اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب.

واستقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الاعتماد على خدمات البولندي كونراد ميشالاك لتعويض النقص في هذا المكان.

كما يفتقد الجهاز الفني مجموعة من العناصر لن تكون مؤثرة على الفريق بسبب عدم اعتماد جوميز عليهم في الفترة الماضية وهم، مهاب ياسر،محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش،محمد حمدي وأحمد حمدي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك،سيف الجزيري ومصطفى شلبي.

وشدد جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى سموحة،مطالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات وضرورة استغلال الفرص،لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري،ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً،معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.