شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسموحة أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق سموحة مباراته اليوم أمام الزمالك، بالجولة الثانية من بطولة الدورى، بقيادة مديره الفني أحمد سامي منتشياً بالانتصار الذى حققه على حساب حرس الحدود في الجولة الأولي.

تقام مباراة الزمالك أمام سموحة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب.

وطالب المدرب اللاعبين بضرورة الحذر الدفاعي أمام الفريق الأبيض وعدم فتح الخطوط محذرهم من ارتكاب الأخطاء الدفاعية.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا،الوسط: أبوبكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر،الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي،حيث يراهن المدرب على تألق محمود صابر وحسام حسن في الخط الأمامي.