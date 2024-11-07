شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مجدى عبد العاطى عقب الاعتراض على الحكم في مواجهة الاهلى و زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد للطرد في مواجهة الاهلى في الدقائق الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع في المباراة التي تجمعهم حاليا أمام زد على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد الشناوي.

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يأتي تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى يضم كل من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.