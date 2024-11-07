شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد زد .. كهربا يشارك بدلاً من وسام أبو على ومغادرة إمام عاشور مُصاباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود كهربا مهاجم فريق الاهلى بديلا للفلسطينى وسام أبو على في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا أمام زد على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، وتشير نتيجتها إلى تقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد، وقبل خروج وسام ابو على، غادر إمام عاشور المباراة عقب تعرضه للإصابة وشارك اكرم توفيق بديلا له.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد الشناوي.

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يأتي تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى يضم كل من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.