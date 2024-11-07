شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم اليابان 33-23 استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره اليابانى بنتيجة 33-23 فى ودية أولى اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 ، ومن المقرر أن تقام الودية الثانية السبت القادم على نفس الصالة فى الرابعة عصراً .

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم .

وضمت القائمة كلا من . محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق و أحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا و بلال ابراهيم .

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين .