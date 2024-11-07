شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. زد يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي في دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي و زد المُقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE" والنتيجة مازالت تشير إلى تقدم الأهلي مقابل للاشئ.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ بدايته إلى أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق طاهر طاهر عبر تمررية أرضية متقنة من عمر كمال إلى طاهر محمد طاهر الذي أودع الكرة في الشباك.

واصل الأهلي الضغط بعد تسجيل الهدف الأول مع محاولات متباعدة من زد لإدراك التعادل ونال حمدي علاء لاعب زد بطاقة صفراء للخشونة، ونشط أداء زد بشكل واضح وتعرض مصطفى العش لإصابة غادر على أثرها أرض الملعب.

شهدت دقائق الشوط الأول الأخيرة سيطرة من الأهلي مع هجمات مُرتدة خطرة من زد ، وسدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة بشكل رائع لكنها أصدمت بالعارضة في الدقيقة 37.

وكاد زد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 44 بعد "دربكة" داخل منطقة جزاء بين محمد الشناوي وعمر كمال لكن الشناوي يتألق وينقذ فرصة هدف من عبد الرحمن البانوبي بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين وأن كانت الخطورة الأكبر لصالح فريق زد ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 51.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يضم تشكيل زد كلاً من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد أن خاض مباراة واحدة تمكن خلالها من تحقيق الفوز، حيث سجل خلالها خمسة أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين. في المقابل، يحتل فريق زد إف سي المركز الثامن برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض مباراة واحدة انتهت بالتعادل دون أن يسجل أي أهداف أو يستقبل أهدافًا.